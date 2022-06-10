12:55
10 Июня 2022 10:19
Двенадцать человек выздоровели от коронавируса в РК за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
В разрезе регионов и городов:
в городе Нур-Султане - 6,
в городе Алматы – 6.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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