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Двенадцать человек выздоровели от коронавируса в РК за сутки
10 Июня 2022 10:19

Двенадцать человек выздоровели от коронавируса в РК за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В разрезе регионов и городов:

в городе Нур-Султане - 6,

в городе Алматы – 6.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


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