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    Двенадцать человек пострадали в ДТП в Туркестанской области

    27 Августа 2022 12:26

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Автобус с иностранными рабочими выехал на обочину в Туркестанской области. 12 человек получили травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    «Утром 27 августа водитель автобуса не справился с управлением и выехал на обочину. Это случилось на перекрестке, на 601 км в районе села Шакпак. Автобус вез рабочих из Узбекистана в Кыргызстан. В результате ДТП около 12 человек с травмами госпитализированы в ближайшую больницу», - сообщили в ведомстве.

    Данный факт зарегистрировали по части 2 статьи 345 УК РК. Обстоятельства устанавливаются, назначены экспертизы. На месте работают дознаватели Тюлькубасского РОП.

    Ранее сообщалось о страшном ДТП в Карагандинской области. В аварии погибли супруги и трое несовершеннолетних детей.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ


    Туркестанская область ДТП Происшествия Регионы Туркестан
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