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    Две женщины выпали с верхних этажей высотки в Актобе

    24 Апреля 2023, 13:32

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 24 апреля примерно в 01:48 часов на ЦОУ поступило сообщение о том, что с верхних этажей жилого комплекса «Актобе Ажары» упал человек. Прибывшим на место происшествия нарядом патрульной полиции перед входом в дом обнаружены тела двух женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Полицейскими установлены личности трупов, ими оказались 31 и 56-летние женщины.

    Начато досудебное расследование ч. 2 ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства). Причины и мотивы произошедшего выяснятся.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия МВД РК Актобе
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