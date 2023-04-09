Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте

    9 Апреля 2023, 11:25

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В результате ДТП с автобусом в Шымкенте две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении. Двое находятся в больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    8 апреля примерно в 18:30 на пересечении двух улиц в районе торгового центра «Метро», автобус без управления водителя, выехав на полосу встречного движения совершил наезд на 6 пешеходов, находившихся на тротуаре.


    По приезду на место следственно- оперативная группа ДП города Шымкент, установила, что водитель, совершив разворот на конечной маршрута, вышел из автотранспорта и оставил автобус на ручном тормозе. В этот момент автобус по склону совершил самопроизвольное движение и наехал на пешеходов.

    В данное время на месте работают дознаватели и криминалисты. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначена автотехническая экспертиза на проверку исправности автобуса.

    Водитель водворен в ИВС.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ДТП МВД РК Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Водитель автобуса сбил 16-летнюю девочку в Петропавловске
    Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    Асыл Булекбаев назначен заместителем начальника полиции Актау
    Родильный дом и шесть поликлиник построят в Шымкенте
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров