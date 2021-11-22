Две женщины госпитализированы в результате ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Две женщины госпитализированы в результате ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«21 ноября 45-летний водитель автомашины «Mitsubishi Delica», двигаясь со стороны поселка Жанажол в направлении поселка Кожасай, на автодороге местного значения, не учитывая дорожные метеорологические условия на скользком участке дороги, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в правую сторону по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП две женщины госпитализирована в ЦРБ города Кенкияк», - говорится в публикации.