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    Две женщины госпитализированы в результате ДТП в Актюбинской области

    22 Ноября 2021, 17:03

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Две женщины госпитализированы в результате ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «21 ноября 45-летний водитель автомашины «Mitsubishi Delica», двигаясь со стороны поселка Жанажол в направлении поселка Кожасай, на автодороге местного значения, не учитывая дорожные метеорологические условия на скользком участке дороги, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в правую сторону по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП две женщины госпитализирована в ЦРБ города Кенкияк», - говорится в публикации.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область ДТП
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