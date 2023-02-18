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    Две воспитанницы детского дома пропали в Шымкенте

    18 Февраля 2023, 09:46

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции прокомментировали исчезновение двух воспитанниц детского дома №3 города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

    Полиция подтвердила, что в городе ведутся поиски пропавших Виолы Сурвиловой и Анастасии Косьяненко. Девочкам 15 и 14 лет, они вышли из детского дома по улице Бархатная вечером 16 февраля.

    Приметы Анастасии: волосы светлые, глаза серые, рост 165-170 сантиметров. Была одета в синюю кофту, черные брюки, на ногах кроссовки салатового цвета.

    У Виолы темные волосы, карие глаза. Была одета в клетчатую бордовую кофту, черные брюки и белые кроссовки.

    «К поискам подключились волонтеры. Фотографии разосланы по социальным сетям. Просьба, тех, кто видел или знает о их местонахождении сообщить на номер 102 или 8777 679 18 24», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Шымкент Общество
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