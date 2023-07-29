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    Две винтовки с оптикой обнаружили у сбегавшего от полиции мотоциклиста в СКО

    29 Июля 2023, 18:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области минувшей ночью патрульные вынуждены были пуститься в погоню за мотоциклом, водитель которого при виде полицейских попытался скрыться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, патрульные заметили «Урал» без госномера на проселочной дороге вблизи села Долматово. Мотоцикл двигался без осветительных приборов. При виде служебного автомобиля водитель свернул с проезжей части и попытался скрыться. После непродолжительной погони стражи правопорядка остановили его за поселком.

    Выяснилось, что 42-летний житель Кызылжарского района не имеет водительского удостоверения соответствующей категории. При осмотре мотоцикла участковые инспекторы обнаружили в коляске две незарегистрированные винтовки ТОЗ-18 калибра 5,6 мм с оптическими прицелами. По словам мужчины, оружие он нашел.

    «Факт перевозки нарезного оружия зарегистрирован по уголовной статье. По изъятому оружию назначены экспертизы. Мужчине предстоит понести административную ответственность за управление транспортным средством без соответствующих документов. Мотоцикл водворен на спецстоянку», - проинформировал и.о. начальника отдела полиции Кызылжарского района Рустам Садулов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью
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