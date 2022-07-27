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    Две улицы закроют на ремонт в Нур-Султане

    27 Июля 2022, 10:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Движение по двум улицам будет перекрыто из-за ремонта дорожного полотна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана сообщили о начале работ по дорожному полотну по улице Чехоева. В связи с этим с 27 июля по 3 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Жолымбетская до улицы 191.

    Кроме того, в связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 27 по 30 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. Енлик-Кебек на участке от улицы Болашак до улицы 189.

    Жителям и гостям столицы советуют заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать «пробок» на дорогах города.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Строительство Дороги
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