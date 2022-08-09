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    • Две улицы в Алматы частично станут односторонними

    9 Августа 2022 15:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 11 августа текущего года в Алматы по ул. Есенжанова и Шакарима будут внесены изменения в существующую схему организации дорожного движения. По ул. Есенжанова предусмотрено одностороннее движение от ул. Брусиловского до ул. Тлендиева в западном направлении. А по ул. Шакарима от ул. Тлендиева до ул. Брусиловского в восточном направлении, передает МИА «Казинформ»со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

    Данные меры приняты на основании пожеланий жителей данного района в ходе отчетной встречи акима города с жителями Алмалинского района, а также для повышения пропускной способности транспортных средств и снижения аварийных ситуаций. Работы ведутся управлением городской мобильности совместно с уполномоченным органом - управлением административной полиции ДП города Алматы.

    «В связи с внесением изменений рекомендуем заблаговременно координировать маршрут передвижения и соблюдать все требования Правил дорожного движения РК», - порекомендовали в пресс-службе.
    #Алматы #Акимат #Транспорт #Общество #Дороги
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