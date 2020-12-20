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    Две тысячи экземпляров корана подарили мечети «Туркестан - Ходжа Ахмед Яссауи»

    20 Декабря 2020, 15:12

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 2 тысячи экземпляров священной книги мусульман теперь принадлежат областной мечети «Туркестан - Ходжа Ахмед Яссауи». Это общий дар Посольства Кувейта в Казахстане и представительства Комитета мусульман Азии в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Священные книги на казахском языке затем передали в районные, городские и сельские мечети, медресе-колледжи, отделы ДУМК и библиотеки.

    Благородная акция приурочена к 30-летию Духовного управления мусульман Казахстан. Имам области Мусабек Актамберды поблагодарил Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Кувейт г-на Тарека Абдуллу аль-Фарадж и представителей Комитета мусульман Азии.

    К слову, вместе они проводят благотворительные акции несколько раз в год и реализуют духовные проекты.

    Представитель ДУМК по Туркестанской области Еркин Полатов отметил, что в нашей стране есть те, кто последовал за религиозными течениями, и «заблудились» они из-за незнания смысла Корана.

    «Зная Коран, они не смогли понять его смысл», - сказал Полатов.

    Переданным в дар 2000 экземплярам книги «ҚҰРАН КӘРІМ қазақша түсіндірмелі аударма» дала положительное заключение религиоведческая экспертиза Комитета общественного согласия Министерства информации и общественного развития РК и отдела шариата и фетв ДУМК.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Религия
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