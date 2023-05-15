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    Две тысячи деревьев и кустарников высадили сотрудники корпорации «Казахмыс» в Балхаше и Жезказгане

    15 Мая 2023, 19:54

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ТОО «Корпорация «Казахмыс» высадили в городах Балхаш и Жезказган две тысячи саженцев клена и карагача, передает МИА «Казинформ».

    Работники Балхашского медеплавильного завода ТОО «Kazakhmys Smelting» высадили тысячу саженцев в Центральном парке города Балхаша, на участке со стороны входа по улице Бокейханова.

    Компания закупила в Карагандинском питомнике по 500 саженцев клена и карагача. В Балхашском медеплавильном заводе позаботились о том, чтобы деревья и кустарники были обеспечены поливом. Предприятие провело переговоры с местным акиматом.


    «ТОО «Kazakhmys Smelting» разработало проект санитарно-защитной зоны и проект по озеленению. Так как вся земля застроена или не пригодна для посадки, были проведены переговоры с местным исполнительным органом. В итоге был предоставлен участок для весенней посадки с поливом», - сказала главный специалист управления охраны окружающей среды ТОО «Kazakhmys Smelting» Ольга Поликарпова.

    По ее словам, в городе Балхаше также планируется осенняя высадка деревьев и кустарников на участке съезда с моста по улице Агыбай-батыра и улицы Алимжанова. Полив зеленых насаждений возьмет на себя акимат города.

    В сентябре на Балхашском медеплавильном заводе предусмотрен капитальный ремонт сернокислотного цеха. Как отметили в компании, это окажет положительное влияние на экологию города.


    В городе Жезказгане сотрудники ТОО «Kazakhmys Smelting» высадили около тысячи саженцев клена. Молодые деревья украсили парк «Наурыз». В экологической акции по озеленению областного центра приняли участие более 100 работников предприятия, а также генеральный директор ТОО «Kazakhmys Smelting» Жанибек Байгабелов и депутат городского маслихата Мурагер Шаяхметов.

    Жанибек Байгабелов отметил, что такие экоакции «Корпорация «Казахмыс» проводит ежегодно. И в будущем озеленение регионов присутствия компании будет обязательно продолжено. В корпорации придают большое значение вопросам экологии.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Экология Улытауская область
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