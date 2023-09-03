Две тысячи бегунов приняли участие в Astana Marathon-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 3 сентября в Астане прошел ежегодный марафон Astana Marathon- 2023. В забеге приняли участие около 2 тысяч бегунов из разных городов Казахстана, а также из других стран, таких как Австралия, Великобритания, Германия, Польша, Португалия, Россия, Испания, США, Нидерланды, Узбекистан и Южная Корея, передает МИА «Казинформ».

Как отметила пресс-секретарь Astana Marathon Events Раухан Тугумбаева, на дистанции 42.2 км мужчины составили 90,91% и женщины — 9,01%, на 10 км соотношение мужчин и женщин составило 69% и 32% соответственно. Возраст участников варьировался от 16 лет до 76 лет. В забеге можно было встретить известных артистов, руководителей государственных органов и бизнес-структур, общественных деятелей и, конечно же, спортсменов и членов беговых клубов.

По словам организаторов, несмотря на сложности, связанные с изменением маршрута, команда справилась.

«Наша команда в кратчайшие сроки смогл

а найти альтернативные маршруты. Хотелось бы отметить блестящую работу волонтеров. Несмотря на молодость, ребята оказались опытными и сделали все возможное, чтобы участники в этот пасмурный день смогли преодолеть дистанцию», -отметила руководитель Astana Marathon Гаухар Брамлей-Фентон.

Участникам марафона предлагались дистанции 42,2 км в возрасте 18 лет и старше, и 10 км в возрасте 16 лет и старше. Для участников и гостей мероприятия была подготовлена развлекательная программа, разминка и заминка от фитнес-центров столицы. На каждой 5-километровой отметке бегунам предоставлялась вода. Для марафонцев на 42,2 км вдоль маршрута выдавались изотонические напитки и гели.

С 2018 года Astana Marathon 2023 входит в Ассоциацию международных марафонов и пробегов AIMS, в этом году трасса марафона также сертифицирована AIMS. Это позволяет марафонцам не только быть уверенными в личном рекорде, но и получить шанс принять участие в марафонах-мейджорах – это самые известные и крупные марафоны мира, такие как Лондонский или Бостонский. Кроме того, сертифицированный маршрут позволяет зафиксировать свой результат в глобальном рейтинге по возрастным группам Abbott World Marathon Majors Wanda Age Group.

Организатором спортивного мероприятия является компания Astana Marathon Events при поддержке акимата г. Астана.

Результаты забега

42,2 км

В абсолюте женщины

Первое место – Гульнур Елемесова (03:01:15), Астана, Казахстан

Второе место – Алия Туранова (03:06:08), Астана, Казахстан

Третье место – Айнур Маликова (03:10:45), Астана, Казахстан

В абсолюте мужчины

Первое место – Нодир Таниев (02:39:20), Чирчик, Узбекистан

Второе место – Аким Еркебай (02:40:28), Астана, Казахстан

Третье место – Айдын Касен (02:48:32), Казахстан

В возрастной категории 18–39 лет

Женщины

Первое место – Нуршат Есенбаева (03:50:01) Астана, Казахстан

Второе место – Валерия Решетникова (04:04:53) Астана, Казахстан

Третье место – Евгения Цой (04:06:59) Астана, Казахстан

Мужчины

Первое место – Максут Шарипов (02:50:09), Астана, Казахстан

Второе место – Илназ Басыров (02:52:44) Караганды, Казахстан

Третье место – Данил Орусский (02:53:59) Астана, Казахстан

В возрастной категории 40–44 лет

Женщины

Первое место – Бибигуль Сулейменова (03:57:39), Астана, Казахстан

Второе место – Асель Ахметова (04:06:23), Астана, Казахстан

Мужчины

Первое место – Данияр Касымов (02:53:53), Астана, Казахстан

Второе место – Александр Беспалов (03:06:41), Зеренда, Казахстан

Третье место – Роман Яхин (03:09:46), Астана, Казахстан

В возрастной категории 45–49 лет

Женщины

Первое место – Роза Баймусина (04:58:19) Петропавловск, Казахстан

Мужчины

Первое место – Кирилл Сергеев (03:41:59), Астана, Казахстан

Второе место – Талгат Темирбулатов (03:48:49) Астана, Казахстан

Третье место – Мурат Каниев (03:49:29) Алматы, Казахстан

В возрастной категории 50–54 лет

Мужчины

Первое место – Радик Хасанов (03:12:25) Усть-Каменогорск, Казахстан

Второе место – Каскырбек Тануев (03:35:14) Астана, Казахстан

Третье место – Геннадий Карнилович (03:36:29) Шахтинск, Казахстан

В возрастной категории 55–59 лет

Женщины

Первое место – Валентина Титовская (04:51:41) Темиртау, Казахстан

Мужчины

Первое место – Leszek Stachowiak (04:08:56) Польша

Второе место – Paul Gavriani (04:39:59) Нью-Йорк, США

Третье место – Едиге Темиров, (05:26:36) Астана, Казахстан

В возрастной категории 60–64 лет

Мужчины

Первое место – Байзак Талапнур (03:57:29) Астана, Казахстан

Второе место – Арыстанбек Кукебаев (04:47:14) Астана, Казахстан

Третье место – Александр Таранченко (04:53:47) Павлодар, Казахстан

В возрастной категории 65–69 лет

Мужчины

Первое место – Валерий Куликов (03:56:42) Шымкент, Казахстан

Второе место – Кайыржан Молдыбаев (04:28:59) Астана, Казахстан

10 км

В абсолюте женщины

Первое место – Ольга Сауп (00:39:08), Алматы, Казахстан

В абсолюте мужчины

Первое место – Алимжан Балтабек (00:33:08), Астана, Казахстан

Astana Marathon ведет свою историю с благотворительного забега, впервые организованного в 2009 году. В 2018 году Astana Marathon вошел в Ассоциацию международных марафонов и пробегов (AIMS), а также стал самым «быстрым» марафоном в Центральной Азии, побив региональный рекорд марафонской дистанции в 2:17:57 ч.

В 2019 году Astana Marathon получил World Athletics Bronze Label, став первым Label марафоном в Центральной Азии, признанным организацией Мировой Атлетики. С 2020 года Astana Marathon вошёл в группу квалификационных марафонов Abbott World Marathon Majors Wanda Age Group. С 2009 года организаторами Astana Marathon было собрано более 39 млн тенге для казахстанских благотворительных организаций.