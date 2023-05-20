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    Две тысячи бегунов примут участие в Astana Half 2023

    20 Мая 2023, 15:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане 21 мая пройдет полумарафон Astana Half 2023. Бегунам предстоит преодолеть дистанции в 21,1 км и 5 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Организаторами полумарафона выступили основатели международного Astana Marathon при содействии акимата Астаны.

    Полумарафон Astana Half 2023 – это одна из первых возможностей испытать себя в массовых забегах после долгой зимней паузы. Бегунам предлагают преодолеть дистанции 21,1 км и 5 км. Это отличный старт для новичков, а для более опытных спортсменов – подготовка к марафонскому забегу в 42,2 км на Astana Marathon 2023, который в этом году будет проходить 3 сентября.


    На сегодня в полумарафоне зарегистрировано около двух тысяч участников от 16 до 75 лет из Великобритании, США, Польши, России, Украины и более 30 городов Казахстана.

    Зарегистрироваться в забеге могут все желающие в возрасте 18+ лет на 21,1 км и в возрасте 16+ лет на 5 км. Бегунов и гостей события ожидает развлекательная программа и разминки от профессиональных тренеров столицы. По маршруту 21,1 км будут предложены изотоники, гели, вода и фрукты.

    Регистрацию для участия в полумарафоне можно пройти онлайн до 8:00 утра 20 мая на официальном сайте мероприятия либо во время спортивной выставки в месте выдачи пакета бегуна до 18:00 вечера 20 мая при наличии мест. Выставка проходит в Международном выставочном центре EXPO.

    На время проведения забега по маршруту перекроют дорогу.


    Забег на дистанцию 21,1 км будет проходить по следующему маршруту:

    Старт с территории МВЦ EXPO, пр.Мангилик Ел, 53/1 на улицу Туркестан – поворот на Заводскую – Заводская – Улы Дала – Кабанбай батыра – далее ул. 29/1 – Акмешит – вокруг Экспо-городка – Туркестан – и финиш на территории МВЦ EXPO.

    На пять километров:

    Старт с территории МВЦ EXPO, пр.Мангилик Ел, 53/1 на улицу Туркестан – поворот на Заводскую – Заводская – Улы Дала – Кабанбай батыра – далее ул. 29/1 – Акмешит – вокруг Экспо-городка – Туркестан – и финиш на территории МВЦ EXPO.

    Участникам в день забега необходимо собраться в 6 утра на территории парковки напротив МВЦ EXPO, старт – в 7:00, окончание – в 10:00.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акимат Спорт
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