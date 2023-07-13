Две тройни родились в ВКО по программе «Аңсаған сәби»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Этим летом в Восточно-Казахстанской области две семьи обрели родительское счастье и пополнились сразу тремя малышами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Спустя три года ожиданий многодетными родителями стали 28-летняя Марина Строкань из Шемонаихи и ее супруг. На 34 неделе беременности у новоиспеченной мамы родились девочки Софья, Виктория и Дарья. Родоразрешение провели путем кесарева сечения. Это первые для семьи дети.

Имена девочкам дал наш папа, — поделилась Марина.

Женщина надеется, что уже на следующей неделе ее и тройняшек выпишут, так как каждая из девочек набрала по два килограмма.

А жительница Усть-Каменогорска Жансая Ахмадиева и ее муж мечтали о детях почти девять лет. В этом году благодаря репродуктивным технологиям и программе «Аңсаған сәби» молодая женщина наконец-то стала мамой. Дорогостоящую процедуру ЭКО она прошла бесплатно, за счет квоты от Фонда социального медицинского страхования.

Сейчас многодетная мама готовится к выписке. Новорожденных тройняшек родители нарекли именами Ералы, Ерасыл и Зере. «Мальчики капризные и беспокойные, уже показывают характер. А дочь пошла в меня — тихая и спокойная», — рассказывает счастливая мама тройняшек.

С начала года в ВКО появились уже три тройни.