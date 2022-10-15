Две тонны незаконно выловленной рыбы изъяли в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Две тонны незаконно выловленной рыбы изъяли в Курмангазинском районе Атырауской области в ходе природоохранной операции «Бекіре-2022, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре-2022» на берегу реки Шарон в Курмангазинском районе были остановлены 2 лодки. Судами управляли двое жителей района. При проверке была обнаружена и изъята 1 тонна 400 килограммов рыбы частиковых видов - сазана и судака, документов на которую у владельцев не имелось»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

По факту отделом полиции Курмангазинского района проводится досудебное расследование по части 3 статьи 335 УК РК.

«Также на берегу реки Шарон была остановлена еще одна лодка под управлением местных жителей. При досмотре у них изъято 300 килограммов сазана и судака. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 335 УК РК»,- сообщили в пресс-службе ДП области.

