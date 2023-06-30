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    Две тонны наркотиков изъяли в Жамбылской области

    30 Июня 2023, 07:24

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги республиканского месячника по борьбе с наркоманией подвели в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 281 наркоправонарушение, из них 172 уголовных проступка. Всего из незаконного оборота изъято 2 тонны наркотиков.

    Как отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев, в ходе республиканского месячника жамбылские полицейские совместно с местными исполнительными органами провели в качестве профилактических спортивные и культурные мероприятия, благотворительные акции, семинары, встречи и лекции.

    В Таразе, в парке имени Кайрата Рыскулбекова, состоялась широкомасштабная акция «Будущее без наркотиков», приуроченная к завершению месячника по борьбе с наркоманией. Участниками стали около двух тысяч молодых жителей города, заместитель акима города Тараз Дауир Даулетов, заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Динмухамбет Койториев, общественные активисты и волонтеры.

    «Профилактика наркомании и борьба с незаконным оборотом наркотиков - одно из важнейших направлений государственной политики, - сказал Динмухамбет Койториев. - В ходе месячника полицейские совместно с представителями областных управлений спорта, культуры, здравоохранения, образования, волонтерами и НПО провели 298 мероприятий. Такие же встречи прошли и в районах».

    За активное участие в месячнике благодарственными письмами начальника департамента полиции Жамбылской области награждены представители государственных органов, неправительственных и добровольческих организаций.

    Зрелищным украшением мероприятия стали выступления сотрудников спецподразделений, которые продемонстрировали свои профессиональные навыки. Привлекли внимание зрителей и показательные выступления четвероногих помощников сотрудников кинологической полицейской службы.

    В ходе акции «Будущее без наркотиков» полицейские сожгли изъятые из незаконного оборота наркотические вещества.

    Для жителей и гостей города была подготовлена концертная программа. Всем желающим сотрудники полиции раздали мороженое. В рамках мероприятия состоялись молодежные соревнования по баскетболу, волейболу, тогызкумалаку.

    Как сообщалось, в ходе республиканского месячника по борьбе с наркоманией в Жамбылской области из незаконного оборота изъято более 528 кг наркотических средств. За 4 месяца 2023 года жамбылской полицией выявлено 193 наркоправонарушения, в том числе 76 преступлений и 117 уголовных проступков. Проведено 250 профилактических мероприятий в учебных заведениях с охватом более 3 тысяч студентов.

    Жамбылская область находится под пристальным контролем со стороны директивных органов всех служб как сырьевая база дикорастущей конопли. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций этого растения. Площади произрастания конопли определяются цифрой в 138 тысяч га. Ежегодно в Казахстане проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков, и основной акцент при этом делается на Жамбылскую область, как на регион, наиболее подверженный этому социально опасному явлению.

    Фото пресс-служба департамента полиции Жамбылской области

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с наркотиками
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