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    Две точки незаконного игорного бизнеса выявлены в столице

    13 Октября 2020, 15:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султану Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса на территории города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ.

    В ходе осмотра помещений, расположенных по двум адресам, обнаружены и изъяты процессоры, сотовые телефоны, ноутбуки, видеорегистраторы, интернет-модемы, а также денежные средства. На момент проверки в помещении находились администратор и лица-игроки .

    Начато досудебное расследование по ст.307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса) и проводятся необходимые следственные мероприятия.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Минфин РК
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