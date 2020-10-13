Две точки незаконного игорного бизнеса выявлены в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султану Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса на территории города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ.

В ходе осмотра помещений, расположенных по двум адресам, обнаружены и изъяты процессоры, сотовые телефоны, ноутбуки, видеорегистраторы, интернет-модемы, а также денежные средства. На момент проверки в помещении находились администратор и лица-игроки .

Начато досудебное расследование по ст.307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса) и проводятся необходимые следственные мероприятия.