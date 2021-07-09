Две страны Евросоюза вошли в «красную зону» по COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, Португалия и большая часть регионов Испании по показателям заболеваемости коронавирусом вошли в «красную зону», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В «оранжевой» зоне остались два региона Испании: Галисия и Кастилия-Ла-Манча.

Европейские цветовые коды используются государствами-членами Евросоюза для установления условий возвращающимся путешественникам, таких как обязательное ПЦР-тестирование и пребывание на карантине. Цветовой код региона также учитывается при приеме путешественников.

Государства ЕС не могут вводить дополнительные ограничения для лиц, прибывающих из «зеленой» зоны, но могут потребовать отрицательный тест или установить карантин для непривитых людей, прибывающих из «оранжевых» зон.

Испанские СМИ сообщают, что коронавирус быстро распространяется среди молодежи Испании. Согласно отчету Министерства здравоохранения Испании, число случаев коронавируса на 100 тысяч жителей за последние две недели составило 225, что на 20 пунктов больше, чем в предыдущий период. При этом среди молодежи этот показатель вырос на 77 пунктов, достигнув числа 717 на 100 тысяч населения.

Учитывая угрозу дальнейшего распространения более заразного штамма «дельта», испанские регионы принимают меры. Так, Каталония объявила во вторник, что закроет ночные клубы. Другие регионы настаивают на массовых тестах среди молодежи.

Группа национальной системы здравоохранения Испании, в которую входят специалисты Министерства здравоохранения и регионов, подготовила проекты предложений с мерами, которые включают закрытие ночных заведений и возвращение к комендантскому часу.

Испанские специалисты уверены, что социальная динамика, наблюдаемая в ночных заведениях, где меры контроля ослаблены, являются причиной всплеска инфекций в Испании за последние две недели.



