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      Восточно-Казахстанская область

    Две совместные рабочие группы создадут в ВКО и Абайской области

    11 Июля 2022, 18:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об этом сообщил глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в ходе встречи с руководителем Абайской области Нурланом Уранхаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Основная цель этих групп - гармонизировать процесс переходного периода и создать для этого максимально комфортные условия. Инициативу акима ВКО поддержали в Абайской области. В этот период, пока еще не определен бюджет вновь созданной области, очень важно обеспечить бесперебойную работу всех объектов и систем жизнеобеспечения, а также завершение всех важных для нового региона проектов. Это прямое поручение Президента страны, которое необходимо выполнить, подчеркнул Даниал Ахметов.

    «Мы берём на себя поставку угля в районы, ремонт улицы Усть-Каменогорская в Семее, а также завершение строительства школы в поселке Степное. Ежедневно я буду заслушивать отчеты всех руководителей управлений», - отметил в ходе встречи глава ВКО.

    Все управления двух регионов будут отвечать за то, чтобы переход состоялся максимально комфортно и спокойно.

    Аким ВКО подробно остановился на ключевых сферах образования и здравоохранения.

    В области сейчас самый большой процент всеобуча по стране, более того к началу нового учебного года все дети из многодетных и малоимущих семей области Абай также будут обеспечены школьной формой, учебниками и всеми необходимыми принадлежностями.

    В штатном режиме продолжат свою работу все объекты здравоохранения, особое внимание уделят инженерной инфраструктуре, в частности, вопросам подготовки к отопительному сезону.

    Кроме того, рабочие группы детально проанализируют всю текущую ситуацию, чтобы выявить слабые места и усилить работу в этих направлениях.

    Глава Абайской области Нурлан Уранхаев поддержал все выдвинутые в ходе встречи инициативы.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Акимат Абайская область
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