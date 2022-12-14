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    Две снежные лавины сошли в ВКО: закрыт участок республиканской дороги

    14 Декабря 2022, 11:07

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На автодороге республиканского значения «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» (р-н Алтай, 62 км) произошел самопроизвольный сход двух снежных лавин. Об этом сообщили в ГУ «Казселезащита», передает МИА «Казинформ».

    «14 декабря в 4:20 на автодороге республиканского значения «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» (р-н Алтай, 62 км) произошел самопроизвольный сход двух снежных лавин объемом 1170 куб.м Жертв и разрушений нет. Дорога расчищается силами местных исполнительных органов и дорожных служб», - говорится в сообщении.

    ДЧС ВКО и восточноказахстанский филиал «Казселезащиты» заблаговременно информировал граждан о лавинной опасности в регионе.

    «Жителям области следует воздержаться от походов в горы в этот период. Обязательно учитывайте прогноз погоды и штормовые предупреждения, о которых можно узнать в мобильном приложении «Дармен», - добавили в ГУ «Казселезащита».

    По информации нацкомпании «ҚазАвтоЖол», из-за схода лавин на данном участке (р-н Алтай, 62 км), было принято решение о введении ограничения движения для всех видов автотранспорта на участке от села Ушановское до города Алтай.

    «Дорожники незамедлительно приступили к снегоочистительным работам. К данному часу они продолжают устранять последствия непогоды. Работы ведутся в усиленном круглосуточном режиме. На территории ВКО задействовано порядка 90 единиц спецтехники и 130 дорожников», - сообщил национальный оператор республиканских дорог «ҚазАвтоЖол».


    Фото: ДЧС ВКО
    Восточно-Казахстанская область Происшествия
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