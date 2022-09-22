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    Две школы «заминировали» в Алматинской области

    22 Сентября 2022, 23:56

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Илийском районе Алматинской области сообщили о заложенном взрывном устройстве в зданиях двух школ №7 и 13 в селе Отеген батыр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «22 сентября на пульт дежурной части управления полиции Илийского района поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в зданиях школ №7, №13 в селе Отеген батыр. На место были направлены силы и средства оперативных служб района», - сообщили в акимате Илийского района.

    Территория школ была оцеплена, проведена полная эвакуация детей и педагогов.

    Как информирует Рolisia.kz, на место происшествия были вызваны саперы, кинологи и другие специалисты, которые осмотрели все помещения. Информация не подтвердилась.

    Проводятся оперативно-розыскные работы по установлению личности подозреваемого. По факту начато расследование.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Образование МВД РК
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