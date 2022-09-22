Две школы «заминировали» в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Илийском районе Алматинской области сообщили о заложенном взрывном устройстве в зданиях двух школ №7 и 13 в селе Отеген батыр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«22 сентября на пульт дежурной части управления полиции Илийского района поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в зданиях школ №7, №13 в селе Отеген батыр. На место были направлены силы и средства оперативных служб района», - сообщили в акимате Илийского района.

Территория школ была оцеплена, проведена полная эвакуация детей и педагогов.

Как информирует Рolisia.kz, на место происшествия были вызваны саперы, кинологи и другие специалисты, которые осмотрели все помещения. Информация не подтвердилась.

Проводятся оперативно-розыскные работы по установлению личности подозреваемого. По факту начато расследование.



