Две школы стоимостью более 5 млрд тенге построят в Рудном

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Рудном планируется увеличение сети школ и дошкольных организаций и уже реализуется ряд крупных и дорогостоящих проектов. О них рассказал аким Рудного Виктор Ионенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится проектирование строительства школы на 1200 мест стоимостью 5,5 млрд тенге за счет средств ERG и в рамках Национального проекта «Комфортная школа» школы на 900 мест стоимостью 5,2 млрд тенге», - сообщил градоначальник.

По данным акимата, в Рудный общий охват детей детскими дошкольными организациями от 3 до 6 лет - 95,3%. Очередь детей от 3 до 6 лет – 425 детей.

В этом году, как сор точил В. Ионенко, планируется построить за счет частных инвестиций 2 детских сада - на 280 и 160 мест. Это позволит увеличить охват детей от 3 до 6 лет детскими дошкольными организациями до 100%.