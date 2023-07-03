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    Две школы стоимостью более 5 млрд тенге построят в Рудном

    3 Июля 2023, 02:37

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Рудном планируется увеличение сети школ и дошкольных организаций и уже реализуется ряд крупных и дорогостоящих проектов. О них рассказал аким Рудного Виктор Ионенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проводится проектирование строительства школы на 1200 мест стоимостью 5,5 млрд тенге за счет средств ERG и в рамках Национального проекта «Комфортная школа» школы на 900 мест стоимостью 5,2 млрд тенге», - сообщил градоначальник.

    По данным акимата, в Рудный общий охват детей детскими дошкольными организациями от 3 до 6 лет - 95,3%. Очередь детей от 3 до 6 лет – 425 детей.

    В этом году, как сор точил В. Ионенко, планируется построить за счет частных инвестиций 2 детских сада - на 280 и 160 мест. Это позволит увеличить охват детей от 3 до 6 лет детскими дошкольными организациями до 100%.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование Строительство школа
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