Две сферы проверят на коррупционные риски в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области запустили внешний анализ коррупционных рисков в сферах занятости и социальной защиты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В состав рабочей группы включили сотрудников уполномоченного органа по противодействию коррупции, заинтересованных государственных органов, а также представителей гражданского общества.

Внешний анализ будет проходить в период со 2 августа по 15 сентября 2022 года.

«По результатам предполагается выявление существенных коррупционных рисков и принятие соответствующих мер по их устранению», – сообщили в департаменте Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Павлодарской области.

В ведомстве добавили, что жители региона, у которых есть необходимые компетенции и они ориентируются в деятельности анализируемой сферы, могут вступить в рабочую группу. Также можно делиться сведениями об административных барьерах, причинах и условиях, способствующих коррупционным проявлениям.





Фото: pavlodarnews.kz



