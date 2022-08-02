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    • Две сферы проверят на коррупционные риски в Павлодарской области

    2 Августа 2022 14:01

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области запустили внешний анализ коррупционных рисков в сферах занятости и социальной защиты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    В состав рабочей группы включили сотрудников уполномоченного органа по противодействию коррупции, заинтересованных государственных органов, а также представителей гражданского общества.

    Внешний анализ будет проходить в период со 2 августа по 15 сентября 2022 года.

    «По результатам предполагается выявление существенных коррупционных рисков и принятие соответствующих мер по их устранению», – сообщили в департаменте Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Павлодарской области.

    В ведомстве добавили, что жители региона, у которых есть необходимые компетенции и они ориентируются в деятельности анализируемой сферы, могут вступить в рабочую группу. Также можно делиться сведениями об административных барьерах, причинах и условиях, способствующих коррупционным проявлениям.


    Фото: pavlodarnews.kz
    #Павлодарская область #Общество #Борьба с коррупцией #Павлодар
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