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    Две серебряные медали завоевали казахстанские гонщики на юниорском чемпионате Азии

    21 Июня 2022, 03:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гонщица из Казахстана Елизавета Гринберг стала призеркой юниорского чемпионата Азии в индийском Нью-Дели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации велоспорта Казахстана.

    «Юниорка Елизавета Гринберг – серебряная призерка чемпионата Азии!

    Велосипедистка национальной сборной завоевала медаль в групповой гонке по очкам.

    Поздравляем с отличным результатом, @grinberg_elizaveta04», - говорится в публикации пресс-службы в Instagram.

    Еще одно «серебро» чемпионата Азии завоевал казахстанский юниор Артем Захаров в омниуме.

    «Артем Захаров выиграл серебряную медаль на чемпионате Азии в омниуме!

    Таким образом, по итогу третьего соревновательного дня в копилке национальной сборной Казахстана девять медалей.

    Поздравляем с блестящим результатом, @zakharovartyom91!» - говорится в публикации пресс-службы Федерации велоспорта Казахстана в Instagram.

    Как ранее сообщалось , казахстанка Рината Султанова выиграла первую в истории казахстанского велоспорта медаль в дисциплине омниум среди юниорок.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Индия Молодежь Велоспорт
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