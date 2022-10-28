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    Две семейные пары мошенников из Алматы задержали в Шымкенте

    28 Октября 2022, 17:56

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Две семейные пары мошенников из Алматы задержали в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Абайское РУП на пульт «102» в течение последних трех суток позвонили четверо частных предпринимателей. Местные жители заявили, что неизвестные молодые люди примерно 25-30 лет в их магазинах расплачивались за продукты через банковское приложение. Однако, продавцы в результате не обнаруживали поступления денег на счета и вынуждены были обратиться за помощью в полицию.

    Данные заявления граждан полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст.190 УК РК «Мошенничество» и принялись к розыску .

    «В результате успешно проведенных оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции взяли с поличным подозреваемых лиц. То есть в момент совершения очередного мошенничества в одном из городских магазинов. Их четверо - двое мужчин и две женщины, все они жители Алматы. Один из подозреваемых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступление, связанное с наркотиками. Как оказалось, они между собой являются супругами», - рассказали в полиции.

    В ходе следствия установлено, что две семейные парочки действовали по одной и той же схеме. Заходили в магазины, собирали продуктовую корзину на несколько десятков тысяч тенге, а затем при оплате двое из них отвлекали сотрудников, а третий показывал продавцу фиктивный чек и уезжали с места происшествия на машине, за рулем которой находился четвертый.

    Установлено также, что жертвой аферистов стали четверо жителей Абайского района и один Енбекшинского.

    Проводится досудебное расследование. Подозреваемые взяты под стражу. Полиция не исключает вероятность того, что количество пострадавших лиц может возрасти, и просит граждан обратиться с заявлениями, если они стали жертвами обмана этой преступной группы.


    Фото: polisia.kz





    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Шымкент Мошенничество
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