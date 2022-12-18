Две республиканские трассы закрыты в ЗКО
18 Декабря 2022, 23:22
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на двух автодорогах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацоператора «Казавтожол».
Закрыты автодороги:
- «Уральск-Таскала-гр.РФ» км. 4-104, уч. г. Уральск - гр. РФ,
- «Самара-Шымкент» км. 195-251, уч. гр. РФ - г. Уральск.
Ранее в восьми областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение, в том числе в ЗКО.
Читайте также
Новости партнеров
Популярное