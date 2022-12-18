НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Западно-Казахстанская область

Две республиканские трассы закрыты в ЗКО

18 Декабря 2022, 23:22
Две республиканские трассы закрыты в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на двух автодорогах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацоператора «Казавтожол».

Закрыты автодороги:
- «Уральск-Таскала-гр.РФ» км. 4-104, уч. г. Уральск - гр. РФ,
- «Самара-Шымкент» км. 195-251, уч. гр. РФ - г. Уральск.

Ранее в восьми областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение, в том числе в ЗКО.


Новости по теме
Три автомобиля столкнулись на трассе Уральск-Атырау: одна машина сгорела
Дороги республиканского значения открыты по всем направлениям — КазАвтоЖол
Закрыты участки республиканских трасс в ВКО и Мангистауской области
Теги:
Читайте также
Куриные яица по завышенным ценам продавали в трех областях Казахстана
Количество аварий на сетях водоснабжения и водоотведения увеличилось вдвое в Уральске
Штормовая погода ожидается в четырех областях Казахстана
Более 1480 км автодорог проложено в Атырау за год
Мужчина погиб на трассе при наезде авто на верблюда в Кызылординской области
Из снежного заноса спасли 30 человек в Жетысуской области
Трассу Уральск - Атырау закрыли из-за гололеда
Транспортный затор образовался при выезде из Кыргызстана в Казахстан
Новости партнеров
Популярное
1 Сколько стоит зимний отдых в курортной зоне СКО
2 Снег ожидается на большей части Казахстана 18 декабря
3 Четыре дома культуры построят в самом отдаленном районе Атырауской области
4 ДТП с детской волейбольной командой в Актюбинской области: ведется расследование
5 Что пообещал сельчанам новый аким СКО

Лента новостей