Две птицефабрики в Алматинской области проверяют по фактам завышения цен на куриные яйца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Агентство по защите и развитию конкуренции РК проводит расследование по фактам завышения цен на яйца в отношении двух птицефабрик в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы АЗРК.

«Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Алматинской области (далее – Департамент) по итогам анализа рынка первичной реализации яйца куриного первой категории по Алматинской области за период с января по октябрь 2022 года, в действиях ТОО «Алсад Казахстан» и ТОО «Компания «Сары-Булак» усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства Республики Казахстан, в части антиконкурентных согласованных действий, а именно в установлении и (или) поддержании цен.

В связи с этим, Департаментом в адрес Товариществ было направлено уведомление о наличии в действиях (бездействии) признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

Товариществами уведомление не исполнено, в связи с чем, в отношении вышеуказанных компаний Департаментом начато расследование на предмет нарушений антимонопольного законодательства».



