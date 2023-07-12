Две преступные группировки орудовали в трех городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 4 июля 2023 года Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел, а также при координации прокуратуры Западно-Казахстанской области в городах Алматы, Уральск и Аксай проведена единовременная спецоперация по пресечению деятельности двух группировок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.



По данным Комитета, задержаны 20 участников преступных групп, которые подозреваются в вымогательстве, хулиганстве и грабежах.

«Проведен ряд обысковых мероприятий, по результатам которых изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также наркотические средства. Согласно предварительным данным, подозреваемые в корыстных целях запугивали граждан, которые, опасаясь физической расправы, не обращались с заявлениями в органы внутренних дел. Группировки состояли из бывших осужденных и приверженцев деструктивных религиозных течений. Следует отметить, что члены преступных групп находились в противоборстве между собой, зафиксированы их конфликты за передел сфер влияния, в том числе с применением оружия», - рассказали подробности в КНБ.

Ожидается, что реализованные меры окажут положительный эффект и будут способствовать оздоровлению криминогенной обстановки в регионе.

Досудебное расследование продолжается.