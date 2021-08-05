Две партии выдвинули своих кандидатов на президентские выборы в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане две политические партии выдвинули своих кандидатов для участия в президентских выборах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Первого претендента на внеочередном пленуме объявила Экологическая партия Узбекистана.

«Кандидатом в президенты Республики Узбекистан от Экологической партии Узбекистана утверждена кандидатура председателя Исполнительного комитета Центрального совета партии Обломуродова Нарзулло Наимовича», - сообщает пресс-служба партии.

Вторым кандидатом в президенты Узбекистана стал председатель политсовета Социал-демократической партии «Адолат» Абдухалимов Бахром Абдурахимович. Его кандидатуру выдвинули сегодня на внеочередном пленуме партии.

Отметим, правом выдвижения кандидатов в президенты обладают пять зарегистрированных в республике партий. Своих кандидатов пока не объявили Народно-демократическая партия Узбекистана, партия «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение) и Либерально-демократическая партия Узбекистана.

Напомним, выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября этого года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля. На эту должность может быть избран гражданин Узбекистана не моложе 35 лет, хорошо владеющий государственным языком, постоянно проживающий на территории Узбекистана в течение 10 лет до выборов. Президент Узбекистана избирается на пятилетний срок.



