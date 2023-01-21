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    Две новых партии могут зарегистрировать в Казахстане до начала выборов

    21 Января 2023, 13:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство юстиции Казахстана рассматривает документы двух политических партий «Ел тағдыры» и «Ұрпақтар жалғастығы». Если они успеют пройти процедуру регистрации до 8 февраля, то получат возможность участвовать в выборах в Мажилис и маслихаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время двум партиям выданы соответствующие подтверждающие документы. Следующий этап – это проведение съезда. Далее зависит от них, если они успеют зарегистрироваться до 8 февраля, будет принято соответствующее решение. Это партии «Ел тағдыры» и «Ұрпақтар жалғастығы», - сообщила вице-министр юстиции РК Алма Муканова на пресс-конференции.

    Член Центральной избирательной комиссии Шавкат Утемисов добавил, что на сегодня в Казахстане зарегистрированы 7 политических партий. Если до 8 февраля будут зарегистрированы еще партии и их документы будут соответствовать закону, то они смогут участвовать в выборах.

    Ранее сообщалось, что все зарегистрированные политические партии страны были допущены к участию во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК. Во внеочередных выборах депутатов маслихатов из 7 партий не сможет участвовать партия Respublica, ограничена в участии Казахстанская партия зеленых «Байтақ».

    Выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.

    Автор:

    Анеля Касымова

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