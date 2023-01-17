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    Две новые ведомственные награды появятся в Казахстане

    17 Января 2023, 18:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане появятся две новые подведомственные награды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вносятся изменения и дополнения в постановление Правительства РК «О ведомственных наградах некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан».

    Перечень ведомственных наград некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства РК в подразделе «Нагрудные знаки», будут дополнены наградами «Кен орнын алғаш ашушы» и «Еңбек сіңірген геолог». В подразделе «Нагрудные знаки Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК» данные нагрудные знаки будут исключены.

    Подраздел «Нагрудные знаки Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК» будет дополнен главой «Кен орнын алғаш ашушы». Нагрудный знак «Кен орнын алғаш ашушы» изготавливается из металла желтого цвета (латуни) в форме граненной звезды из 24 углов высотой 45 мм, в которую вписан круг диаметром 32 мм.

    Нагрудный знак состоит из двух частей: верхней колодки (подвески) и нижней – собственно нагрудного знака. Нагрудный знак с помощью кольца и ушка соединен с подвеской.

    На лицевой стороне нагрудного знака (аверс) в центре круга изображены контур территории Казахстана и поверх – символы труда геологоразведчиков: буровая вышка и перекрещенные геологические молотки.

    По верхнему полукружью круга на белом фоне надписи золотыми выпуклыми буквами на казахском языке «КЕН ОРНЫН АЛҒАШ АШУШЫ».

    Нагрудный знак «Еңбек сіңірген геолог» изготавливается из металла с золотым покрытием в форме круглого диска с лучами и рельефным узором с 8 секциями в виде кристалла высотой 46 мм и толщиной 3 мм. Нагрудный знак состоит из двух частей – основы и накладки.

    Площадка на основе, на которой крепится накладка, окаймлена выступающим рельефным узором с десятью лучами одного размера. Между секциями лучей на рельефном узоре есть фигура в виде кристалла синего цвета. Основа изготовлена из позолоченного металла.

    Документ размещен на сайте Открытые НПА до 31 января.


    Фото: legalacts.egov.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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