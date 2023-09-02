Две новые школы открылись в городе Косшы Акмолинской области

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - Торжественное открытие сразу двух школ на 1500 и 1200 мест состоялось в городе Косшы Акмолинской области. Эти учебные заведения помогли решить проблему трехсменного образования в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата Акмолинской области, в новой школе-гимназии пристоличного района на 1500 мест будут получать знания более 2,5 тысяч детей в классах с казахским и русским языками обучения.

«Проект реализован за счет частных инвестиций Фонда Булата Утемуратова и передан в отдел образования города Косшы. В трехэтажном учебном заведении с современной материально-технической базой расположены 56 учебных и 19 специальных кабинетов. Здесь также имеются два спортзала, просторная столовая и медицинский кабинет», - поделились в ведомстве.

Почетными гостями на торжественной линейке «Мектебім-мейірім мекені» стали министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, генеральный директор инвестиционной группы «Верный Капитал» Ерлан Оспанов, председатель попечительского совета «Фонда Булата Утемуратова» Алмаз Шарман.

«Одной из важных проблем Акмолинской области было трехсменное обучение, и оно было именно в городе Косшы. Сегодня благодаря открытию двух новых школ мы полностью решили этот вопрос»,- подчеркнул в своем приветственном слове глава региона.

В этот же день в городе Косшы открылась еще одна школа на 1200 мест.

«В текущем году на развитие сферы образования Акмолинской области выделено 220 млрд тенге. В новом учебном году открылось 6 школ на 4000 мест. Кроме того, до конца текущего года планируется открыть дополнительно 8 учреждений образования на 1800 мест. В рамках модернизации объектов образования решаются вопросы обеспечения безопасной среды, обновления школьной мебели и библиотечной базы. Кроме того, за последние два года на ремонт 200 объектов образования региона выделено около 12 млрд тенге», - резюмировали в акимате.