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    Две новые школы открылись в Алматы

    28 Ноября 2022, 15:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В микрорайоне «Ботакоз-2» Алатауского района и в микрорайоне «Достык» Наурызбайского района города Алматы состоялось открытие школ-гимназиий № 208, 209 с проектной мощностью 1500 учащихся в одну смену в каждой (учебный процесс школ организован в две смены), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

    В школе-гимназии № 208, которая находится в Наурызбайском районе, будут обучаться 960 человек в 37 класс-комплектах. Обучение в школе ведется на казахском языке.

    В школе № 209 (Алатауский район) будут обучаться 2851 человек, количество класс-комплектов составляет 109. Обучение будет вестись на казахском и русском языках.

    Новые школы построены не по типовым проектам. При проектировании были специально разработаны и приняты новые стандарты, предъявляемые к учебным заведениям. Их отличает современная архитектура, продуманный пространственный дизайн, эргономичный интерьер с просторными классами и общественными пространствами.

    Учебные кабинеты школ оборудованы интерактивной панелью, SMART доской и мебелью современных модификаций. Спортзалы покрыты звукоизляционными панелями, имеют потолочное напыление Sonaspray, что обеспечивает отличную звукоизоляцию, не создавая неудобства во время проведения спортивных мероприятий.

    В целях обеспечения безопасности детей школы оснащены системой безопасности Face ID. Родители получают уведомления о входе и выходе своих детей из школы.
    Алматы Образование
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