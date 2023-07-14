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    Две новые поликлиники появятся в Алматы

    14 Июля 2023, 09:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Бостандыкском районе Алматы в октябре планируется открытие нового корпуса приемного отделения с операционным блоком «Центра детской неотложной помощи» на 300 мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

    Об этом сообщил аким Ерболат Досаев на встрече с горожанами.

    По его словам, в целях снижения нагрузки на медучреждения акиматом планируется строительство и реконструкция 6 объектов здравоохранения.

    «Ведется проектирование двух новых поликлиник на 500 мест каждая на пересечениях пр. Аль-Фараби и ул. Сыргабекова, пр. Гагарина и ул. Левитана и нового корпуса Центральной городской клинической больницы по ул. Жандосова, 6, на 500 коек. Строительство этих объектов начнется в 2024 году», - сообщил аким.

    Также проектируется капитальный ремонт здания Центра перинатологии и детской кардиохирургии, поликлиник №4 и №12. Ремонт поликлиник начнется в ноябре, а Центра перинатологии и детской кардиохирургии - в марте следующего года. Напомним, что в июне также был открыт новый родильный корпус на 40 коек и поликлиника на 300 посещений в смену в медицинском центре «Керуен Medicus».

    Напомним, вчера состоялась встреча акима Алматы с жителями, на которой были затронуты проблемы инфраструктуры мегаполиса, транспорта, строительства и др.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Алматы Акимат Здравоохранение
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