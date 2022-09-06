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    Две новые футзальные команды созданы в Казахстане

    6 Сентября 2022, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Футзальная карта Казахстана расширяется с созданием двух новых команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

    При футбольном клубе «Ордабасы» создан одноименный футзальный клуб. На сегодняшний день исполняющим обязанности является местный специалист Евгений Халатов. В команду приглашены опытные игроки, такие как Черномордов, Пиялы, Далтон. Домашние матчи будут проводить в спортивном зале Школы высшего спортивного мастерства города Шымкента.

    Второй командой станет МФК «Жастар» из Талдыкоргана. Семиреченцы привлекают местных воспитанников, но в то же время укрепятся опытными игроками. Финансироваться «Жастар» будет из областного бюджета, а принимать соперников во Дворце спорта «Жастар» города Талдыкоргана.


    Фото: kazfootball.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Регионы Шымкент Футзал Талдыкорган
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