Две недостроенные многоэтажки снесут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района уделил внимание проблемам микрорайона Зердели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители микрорайона на первой встрече с акимом города выразили обеспокоенность из-за двух недостроенных многоэтажных домов. По мнению жителей они представляют потенциальную опасность для детей.

«По просьбе жителей сегодня уже принято решение снести указанные дома до конца текущего года и на участке (30 соток) запланировано создание зеленой парковой зоны и детской площадки», - сказал аким на встрече с жителями Алатауского района.

Также аким добавил, что по обращениям жителей в этом году покрасят фасады 63 домов в микрорайоне. Необходимое финансирование выделено, определена подрядная организация. Работы будут начаты в августе и завершены в ноябре этого года.

Ерболат Досаев отметил, что в целях полного решения проблем крена домов в микрорайоне Зердели продолжается укрепление построек. На сегодня укрепительные работы завершены по 23 домам из необходимых 30 домов. По оставшимся 7 домам работы завершат до декабря.

«Также по просьбе жителей с августа начнутся работы по восстановлению лифтов надземного пешеходного перехода по улице Момышулы рядом с микрорайоном Зердели. Подрядная организация определена, работы завершат в октябре», - сказал Е. Досаев.

Ранее сообщалось, что деньги на ремонт проспекта аль-Фараби направят на улицу в Шаныраке в Алматы.