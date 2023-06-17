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    Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей

    17 Июня 2023, 12:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы государства МВД во взаимодействии с другими государственными органами с 23 января текущего года проводится легализация иностранных автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «По состоянию на 16 июня, легализовано более 161 тысячи автомобилей, еще свыше 13 тысяч ожидают регистрации. Также поставлено на казахстанский учет около 7 тысяч автомобилей-конструкторов, легализацию которых мы начали с 22 мая текущего года. Как известно, до завершения легализации остается две недели (то есть до 1 июля) и сейчас многие граждане высказывают опасения о том, что они могут не успеть легализовать свои автомобили. В этой связи хотел бы проинформировать, что всем гражданам Казахстана, подавшим заявки до 1 июля текущего года, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока. Кроме того, что касается автомобилей, которые не были сняты с учета по месту прежней регистрации в странах Евразийского экономического союза и по этой причине не были легализованы, то владельцам указанных автомобилей будет предоставлено право поставить их на временный учет в Республике Казахстан сроком на 5 лет. С 1 июля текущего года прием заявок на легализацию будет остановлен. Напоминаем, что продление срока легализации не будет. И те граждане, которые будут продолжать эксплуатировать автомобили с иностранным учетом с нарушением законодательства Республики Казахстан, то к ним будут приниматься соответствующие меры», – сообщил председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Транспорт Легализация. Приватизация Авто
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