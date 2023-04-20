Две недели ищут утонувшего подростка в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области в течение 13 дней ведут поиски утонувшего в реке Урал подростка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента поступления вызова в департамент по ЧС Атырауской области, что в Урале утонула девушка 2007 года рождения, незамедлительно начались поисково-спасательные работы.

Спасатели, родственники, волонтеры, местные жители обследовали прибрежную территорию реки Урал, находящуюся в зоне поиска. Кроме того, в течение всего периода водолазами ДЧС Атырауской области осуществлялись подводные спуски, в ходе которых обследовано более 730 квадратных метров дна. На сегодняшний день, в связи с повышением уровня воды, увеличения скорости течения, а также из-за усиления скорости ветра водолазные работы прекращены», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ДЧС, допустимая для водолазных работ скорость течения реки должна составлять 2 м/с, однако сейчас скорость течения воды доходит до 3,5-4 м/с.Поисковые работы усложняются большим количеством инородных тел под водой, низким уровнем видимости. В подводных поисково-спасательных работах были задействованы 14 спасателей-водолазов, 4 единицы плавсредств ДЧС Атырауской области.

Надводные поиски продолжаются.