Две молочно-товарные фермы и молокоперерабатывающий завод планируют открыть в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В ТОО «Өрнек», которое занимается производством молока в Кокпектинском районе, откроются две молочно-товарные фермы на 460 голов. Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций области сообщил аким района Дильдабек Оразбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

«В конце прошлого года аким области Нурлан Уранхаев посетил ТОО «Өрнек», где ознакомился с проводимой работой. В ближайшие годы начнут работу две молочно-товарные фермы на 920 голов. В следующем году мы планируем открытие молокоперерабатывающего завода. Таким образом, мы планируем производить 30 тонн молока в день и продавать его в город Семей и другие районы. Эти плановые мероприятия будут реализованы в 2023-2024 годах. Проектно-сметная документация одобрена и согласована с управлением сельского хозяйства», - сказал аким района.

В районе разводят крупный рогатый скот племенного направления, симментальской породы молочного направления и герефордско-казахской белоголовой породы мясного направления. В прошлом году в районе произведено около 8 тысяч тонн мяса, около 51 тысячи тонн молока, 5 800 штук яйца.