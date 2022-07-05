Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Две медали ЧМ по гиревому спорту завоевали казахстанцы в Бишкеке

    5 Июля 2022, 18:13

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Курсанты Карагандинской академии МВД РК имени Баримбека Бейсенова Захар и Назар Коваленко завоевали «золото» и «серебро» на чемпионате мира по гиревому сорту среди юношей, который прошел в столице Кыргызстана - Бишкеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соревнования собрали более двухсот спортсменов из восьми стран – Казахстана, России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Индии, Пакистана и Монголии. 18-летний Захар Коваленко выступал в весовой категории до 73 кг.

    «Мы с братом Назаром увлеклись гиревым спортом пять лет назад, когда нам было 13. Мы двойняшки, родом из небольшого села Красноярка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. Я выступал в весовой категории до 73 кг, а Назар – до 68 кг. На чемпионате было сложно, потому что собрались сильнейшие спортсмены из разных стран. Конкуренция большая. Но мы были настроены серьезно, потому что понимали ответственность, ведь мы представляли страну», – сказал Захар.

    Братья Коваленко – кандидаты в мастера спорта. Захар – пятикратный чемпион Казахстана, двукратный чемпион Азии, рекордсмен. Выиграв золотую медаль, он стал чемпионом мира. Назар – четырехкратный чемпион Казахстана, двукратный чемпион Азии. Он завоевал серебряную медаль чемпионата мира.

    «Первый рекорд я установил в 2020 году. Это толчок длинным циклом двух гирь по 16 кг. У меня было 152 подъема. На следующий год я перешел в другую возрастную категорию – старшие юноши. Там также установил рекорд в весовой категории до 73 кг в упражнении «толчок двух гирь по 24 кг». В упражнении «длинный цикл» тоже рекорд – 98 подъемов. В 2021 году у меня был еще один рекорд в категории до 73 кг. В упражнении «рывок гири 24 кг» я показал результат 223 подъема. На чемпионате Азии побил свой же рекорд и 225 раз поднял гирю в рывке», – сообщил Захар.

    Братья Коваленко – будущие криминалисты.

    «В планах - выполнить норматив мастера спорта РК, а также по возможности хорошо выступить на следующих чемпионатах, но уже в другой возрастной категории – среди молодежи. Мы не намерены останавливаться на достигнутом», – добавили курсанты.

    Фото: Карагандинская академия МВД РК имени Баримбека Бейсенова

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт Кыргызстан МВД РК Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей