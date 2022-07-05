Две медали ЧМ по гиревому спорту завоевали казахстанцы в Бишкеке

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Курсанты Карагандинской академии МВД РК имени Баримбека Бейсенова Захар и Назар Коваленко завоевали «золото» и «серебро» на чемпионате мира по гиревому сорту среди юношей, который прошел в столице Кыргызстана - Бишкеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования собрали более двухсот спортсменов из восьми стран – Казахстана, России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Индии, Пакистана и Монголии. 18-летний Захар Коваленко выступал в весовой категории до 73 кг.

«Мы с братом Назаром увлеклись гиревым спортом пять лет назад, когда нам было 13. Мы двойняшки, родом из небольшого села Красноярка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. Я выступал в весовой категории до 73 кг, а Назар – до 68 кг. На чемпионате было сложно, потому что собрались сильнейшие спортсмены из разных стран. Конкуренция большая. Но мы были настроены серьезно, потому что понимали ответственность, ведь мы представляли страну», – сказал Захар.

Братья Коваленко – кандидаты в мастера спорта. Захар – пятикратный чемпион Казахстана, двукратный чемпион Азии, рекордсмен. Выиграв золотую медаль, он стал чемпионом мира. Назар – четырехкратный чемпион Казахстана, двукратный чемпион Азии. Он завоевал серебряную медаль чемпионата мира.

«Первый рекорд я установил в 2020 году. Это толчок длинным циклом двух гирь по 16 кг. У меня было 152 подъема. На следующий год я перешел в другую возрастную категорию – старшие юноши. Там также установил рекорд в весовой категории до 73 кг в упражнении «толчок двух гирь по 24 кг». В упражнении «длинный цикл» тоже рекорд – 98 подъемов. В 2021 году у меня был еще один рекорд в категории до 73 кг. В упражнении «рывок гири 24 кг» я показал результат 223 подъема. На чемпионате Азии побил свой же рекорд и 225 раз поднял гирю в рывке», – сообщил Захар.

Братья Коваленко – будущие криминалисты.

«В планах - выполнить норматив мастера спорта РК, а также по возможности хорошо выступить на следующих чемпионатах, но уже в другой возрастной категории – среди молодежи. Мы не намерены останавливаться на достигнутом», – добавили курсанты.

Фото: Карагандинская академия МВД РК имени Баримбека Бейсенова