Две машины ушли под лед в Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Девять человек сумели самостоятельно выбраться из автомашин до их полного погружения в воду, когда «ГАЗель» и «Mercedes» провалились под лед в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Каждый год в сводках новостей появляются трагические истории, связанные с транспортными средствами и льдом. И речь здесь идет не о ДТП, а о провалах в водоемы. Хорошо, если дело заканчивается только потерей дорогого имущества, но бывают и факты трагической гибели людей.

Необходимо отметить, что зачастую имеется запрет на передвижение по льду, что указано на соответствующей табличке. Но многие автомобилисты привыкли игнорировать данные правила, поэтому передвигаются в любых удобных местах, подвергая собственные жизни опасности.

Так, 28.11. около 19:50 в Карагандинской области в Бухар-Жырауском районе, вблизи поселка Г. Мустафина при переправе через реку Нуру по льду провалились две автомашины: «ГАЗель» (три человека) и легковая а/м «Mercedes» (шесть человек, из них двое детей). Водители и пассажиры вышли самостоятельно до погружения машин под воду, люди не пострадали.

Всегда необходимо помнить, что езда по водоему представляет большую опасность.

Так, водные течения способны размывать лед и делать его максимально тонким в определенном участке; если поблизости есть плотина, то выброс водных масс будет уменьшать толщину льда; от рыбацких лунок могут пойти трещины.

Такие параметры просто нельзя оценить на глаз неопытному человеку.

МЧС напомнило о правилах передвижения через водоемы. Если нет другого выхода и поблизости отсутствует обычная дорога, передвигаться по льду нужно с соблюдением следующих правил:

1) как можно ближе к береговой линии;

2) если впереди уже есть следы другого транспорта, то можно передвигаться рядом с ними; не рекомендуется ехать по следам, так как лед может не выдержать проезда двух транспортных средств;

3) при движении следует избегать крутых поворотов.

4) не рекомендуется отправляться в дорогу одному.

Что делать, если Вы провалились под лед?

- Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание.

- Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой.

- По-возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед.

- Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу.



