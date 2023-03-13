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    Две лодки с мигрантами затонули у побережья Калифорнии

    13 Марта 2023, 14:10

    САН-ДИЕГО. КАЗИНФОРМ - По крайней мере восемь человек погибли в результате опрокидывания двух лодок у побережья Калифорнии в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Поиски выживших начались после того, как лодки опрокинулись недалеко от пляжа Блэкс-Бич в городе Сан-Диего.

    Звонившая в службу экстренной помощи женщина сообщила, что она находилась в лодке с восемью людьми, которая добралась до берега. Другому судну, по словам женщины, на борту которого находились восемь-десять человек, повезло меньше, и оно перевернулось.

    Начальник спасательной службы Сан-Диего Джеймс Гартленд назвал случившееся одной из самых страшных трагедий торговли людьми в штате. Некая преступная организация по торговле людьми пыталась таким образом привезти их нелегально в страну.

    Официальные лица заявили, что не знают национальности всех жертв, но все они были совершеннолетними.

    Аварийно-спасательные службы обнаружили две перевернутые лодки с телами, разбросанными на площади 366 м. Поисковая операция продолжалась до утра воскресенья.

    Неясно, что стало причиной инцидента, но район считается опасным из-за песчаных отмелей и прибрежных течений.

    Спасатели не нашли выживших, но власти предполагают, что некоторые могли покинуть пляж до прибытия экстренных служб.

    Сан-Диего находится недалеко от границы между США и Мексикой, и правительство США построило забор у водной кромки к югу от города, чтобы сдерживать мигрантов.

    Данный инцидент стал одним из нескольких сотен случаев незаконного ввоза мигрантов, зарегистрированных в этом районе за последние пять месяцев.

    В 2021 году четыре человека погибли и два десятка получили ранения в идентичном несчастном случаев у побережья Сан-Диего.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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