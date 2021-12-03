Две легковые автомашины и грузовик столкнулись на трассе в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области столкнулись две легковые автомашины и грузовик. Пострадало четыре человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Инцидент произошел 2 декабря утром вблизи поселка Акжар. Водитель автомашины «Daewoo Nexia» выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой автомашиной, а затем от удара столкнулся с грузовиком.

«2 декабря водитель автомашины марки «Daewoo Nexia» двигался со стороны города Хромтау в направлении города Актобе. Вблизи поселка Акжар Хромтауского района на 810 километре автодороги «Самара-Шымкент», при совершении обгона не убедился, что данный маневр не создаст помех движущимся транспортным средствам во встречном направлении и допустил столкновение с автомашиной марки «ВАЗ-2107». После удара «Daewoo Nexia» изменив направление движения допустил столкновение с грузовой автомашиной «DAF XF» под управлением гражданина Республики Беларусь»,- говорит пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

В результате ДТП оба водителя и два пассажира легковых автомашин госпитализированы в центральную районную больницу города Хромтау.

В полиции напомнили, что прежде чем начать обгон, обязательно убедитесь в том, что полоса движения, на которую вы собираетесь выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона вы не создадите помех другим участникам дорожного движения. Также необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасности на проезжей части.