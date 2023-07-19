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    Две крупные нарколаборатории ликвидировали в Алматы - КНБ

    19 Июля 2023, 09:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 12 и 14 июля 2023 года в Алматы Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан проведены мероприятия, по итогам которых ликвидированы 2 нарколаборатории и крупный склад с химическими прекурсорами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

    Обнаружено и изъято свыше 10 кг синтетического наркотика «мефедрон», порядка 15 тонн прекурсоров, а также специальное оборудование, позволяющее организовать деятельность, по меньшей мере, 4-5 нарколабораторий.

    Задержано в момент изготовления наркотиков 4 гражданина республики, к которым с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

    По данным фактам проводятся досудебные расследования.

    КНБ только с начала 2023 года ликвидированы 24 нарколаборатории, 20 международных и 23 региональных наркоканала, изъято 780 кг синтетических наркотиков и свыше 68 тонн прекурсоров.

    Преступления, связанные с незаконным оборотом, сбытом, хранением, изготовлением, культивированием, переработкой, приобретением наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, в соответствии с законодательством наказываются лишением свободы от 3 до 20 лет.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы КНБ Борьба с наркотиками
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