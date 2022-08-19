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    Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы

    19 Августа 2022 20:18

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Встретились» машины – двойники на специализированной штрафной стоянке, куда они были доставлены полицейскими после выявления подделки госномеров и свидетельства об их регистрации.

    «Согласно нашим данным, подлинный Nissan находится на территории Российской Федерации и, как оказалось, еГО владелец даже не догадывался, что в соседнем государстве «живут своей жизнью» две копии его автомобиля.

    По факту инициированы досудебные расследования. Механизм подделки документа и изготовления липового номерного знака будут предметно установлены. Нарушители закона, в том числе и владельцы машин – двойников ответят по закону. Транспортные средства изъяты», – сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции города Алматы Ержан Узабаев.


    Фото: polisia.kz/
    #Алматы #Транспорт #Видео #МВД РК
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