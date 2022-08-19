Две казахстанки вышли в финал чемпионата мира по женской борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Две казахстанские спортсменки будут биться за золотую медаль чемпионата мира U20 по женской борьбе в Софии (Болгария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В финал пробились Алтын Шагаева (до 53 кг) и Анастасия Панасович (до 72 кг).

Шагаева в 1/2 финала уверенно прошла египтянку Атеф Мохамед. В решающей схватке она выступит против Антим из Индии.

Панасович в свою очередь в полуфинале выиграла у японки Сумире Ниикуре. Теперь ей предстоит сразиться с Амит Элор (США).





Фото: olympic.kz