Две группы серийных скотокрадов задержали в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками ДП Туркестанской области 3 декабря 2021 года в результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность 2 преступных групп, промышлявших кражами скота на территории Ордабасинского и Арысского района Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

«Первая группа, состоящая из 5 человек, на территории Ордабасинского района совершили 5 краж лошадей, в ходе которого похищено 26 единиц скота.

Вторая группа, состоящая из 3 человек на территории Арысского района совершили 4 кражи лошадей путем отстрела гладкоствольным оружием, в ходе которого похищено 19 единиц скота», - сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе досудебного расследования у подозреваемых в качестве вещественных доказательств изъяты: 2 лошади, 1 единица незарегистрированного охотничьего гладкоствольного оружия 16 калибра, автомашина марки «Газель», автомашина марки «БМВ-520».

В настоящее время проводятся все необходимые досудебные следственные мероприятия, фигуранты дела водворены в Изолятор временного содержания.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастности задержанных лиц к другим нераскрытым преступлениям.

Прогнозируется направление в суд вышеуказанных дел в январе текущего года.







