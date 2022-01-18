Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Две группы серийных скотокрадов задержали в Туркестанской области

    18 Января 2022, 02:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками ДП Туркестанской области 3 декабря 2021 года в результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность 2 преступных групп, промышлявших кражами скота на территории Ордабасинского и Арысского района Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

    «Первая группа, состоящая из 5 человек, на территории Ордабасинского района совершили 5 краж лошадей, в ходе которого похищено 26 единиц скота.

    Вторая группа, состоящая из 3 человек на территории Арысского района совершили 4 кражи лошадей путем отстрела гладкоствольным оружием, в ходе которого похищено 19 единиц скота», - сообщили в пресс-службе МВД.

    В ходе досудебного расследования у подозреваемых в качестве вещественных доказательств изъяты: 2 лошади, 1 единица незарегистрированного охотничьего гладкоствольного оружия 16 калибра, автомашина марки «Газель», автомашина марки «БМВ-520».

    В настоящее время проводятся все необходимые досудебные следственные мероприятия, фигуранты дела водворены в Изолятор временного содержания.

    Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастности задержанных лиц к другим нераскрытым преступлениям.

    Прогнозируется направление в суд вышеуказанных дел в январе текущего года.



    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Обманувшего граждан на более 10 млн тенге мошенника задержали в Кызылорде
    Мужчины воровали терминалы из магазинов и аптек Кызылорды
    Где отдохнуть в Туркестанской области
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая