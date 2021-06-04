Две главные особенности коронавируса назвал врач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский аллерголог-иммунолог Рафаил Розенсон назвал две главные особенности коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что такое коронавирус? Я не буду говорить о конспирологических теориях, природного он происхождения или искусственного. Мое мнение, что слишком много странностей в свойствах этого вируса, в месте появления этого вируса (там же, где находится вирусологическая лаборатория). Я просто промолчу – слишком много странностей в его появлении», - сказал Рафаил Розенсон на лектории Минздрава.

По его мнению, коронавирус по свойствам схож с ВИЧ-инфекцией.

«Но мы четко знаем, что у этого вируса две очень необычные особенности. Во-первых, он очень похож на вирус иммунодефицита человека по основным свойствам. Он «роняет» лимфоциты, так же, как и ВИЧ, и, во-вторых, он активирует свертываемость крови. Поэтому больше всего страдают те люди, у которых больше склонность к тому, чтобы кровь сворачивалась – пожилые, беременные и так далее», - отметил аллерголог.

«Вторая особенность этого вируса – это эпидемиология. То, что он избирательно забирает пожилых людей, ослабленных людей, людей с сахарным диабетом, людей с онкозаболеваниями. Эти две особенности говорят о том, что есть контингенты людей, которые больше всего нуждаются в защите», - заключил врач.



