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    Две фуры столкнулись на трассе в ЗКО: погиб один водитель

    26 Декабря 2022, 18:25

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Автомашины Volvo и DAF столкнулись 24 декабря около 18:00 часов на трассе Самара – Шымкент, в Каратобинском районе ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Как сообщили в полиции, 44-летний водитель, управляя автомашиной марки Volvo, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки DAV под управлением водителя гражданина Республики Кыргызстан 1983 г.р.

    В результате ДТП 44 летний водитель автомашины марки Volvo от полученных травм скончался на месте ДТП. Его 24-летнего пассажира госпитализировали в областную клиническую больницу города Уральска.

    По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».

    Фото: polisia.kz
    Западно-Казахстанская область ДТП Происшествия
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