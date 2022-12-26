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Две фуры столкнулись на трассе в ЗКО: погиб один водитель

26 Декабря 2022, 18:25
Две фуры столкнулись на трассе в ЗКО: погиб один водитель

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Автомашины Volvo и DAF столкнулись 24 декабря около 18:00 часов на трассе Самара – Шымкент, в Каратобинском районе ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, 44-летний водитель, управляя автомашиной марки Volvo, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки DAV под управлением водителя гражданина Республики Кыргызстан 1983 г.р.

В результате ДТП 44 летний водитель автомашины марки Volvo от полученных травм скончался на месте ДТП. Его 24-летнего пассажира госпитализировали в областную клиническую больницу города Уральска.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».

Фото: polisia.kz


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